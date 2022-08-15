Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini kim alacak? İlk sezonun konusu çok ağlatacak...

Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini kim alacak? İlk sezonun konusu çok ağlatacak...

3. sezonu ile TRT ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan Gönül Dağı ekibi, çekimlere başladı. Dizinin çekimlerine başlanmasının ardından, ilk bölümün konusu ise belirlenmiş oldu.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Birbirinden güzel ve kalpleri ısıtan hikayelerle evlere konuk olan Gönül Dağı, yeni sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyecek.

Birbirinden yetenekli oyuncuların buluştuğu dizi, sezon finalinde herkesi ağlattı ve oldukça heyecanlı bir yerde sona erdi.

Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın ölerek veda etmesi ve Taner'in bebeğiyle kalması, herkesi duygulandırdı.

Taner'e hayat veren Berk Atan'ın muazzam oyunculuğu ile sahne büyülü bir hale dönerken, yeni sezona dair tüyolar ise gelmeye başladı.

Yeni sezon çekimleri Eskişehir'de başlarken, Gönül Dağı ekibi çektikleri videolarla hayranlarına mesajlar veriyor.

Bu video mesajlarının sıra Gönül Dağı'nın resmi Twitter hesabından yeni sezonun ikl konusu da paylaşıldı.

Hem yeni sezonun ilk konusuna dair detaylar hem de Dilek'in yerini kimin alacağı şimdiden merak edilmeye başladı.

Dizinin hayranları Gülsim Ali'nin yerine kimsenin gelmesini istemiyor...

Yeni sezo başlıyor!

Gönül Dağı ekibi tatilden döndü ve yeni sezon çekimleri başladı. Yeni sezonun ilk konusu "Anne Kokusu" olacak. Dilek'in ölümünden başlayacak olan dizinin yine duygusal anlara sahne olması bekleniyor.

Dizide herhangi bir zaman atlaması olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Dilek ve Taner'in bebeğine atıfta bulunan bir konu seçildiği aşikar..

Dilek karakterinin yerini kimin alacağı henüz belli olmadı. Berk Atan'ın yeni partneri merak edilirken, diğer oyuncular ise tam kadro sete çıktı.

Hayranlara oyunculardan mesajlar

Sete çıkan oyuncular sırasıyla videolar çekmeye ve yeni sezona dair mesajlar vermeye başladı.

Çekilen bu video mesajlar hayranlara ulaşması için, dizinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Hayranlara oyunculardan mesajlar