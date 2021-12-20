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Gönül Dağı'nda Doktor Kenan ve Veysel'in kavgasında şoke eden gerçek! Meğer o sahne...

Gönül Dağı'nda Doktor Kenan ve Veysel'in kavgasında şoke eden gerçek! Meğer o sahne...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde, geçtiğimiz hafta Veysel ve Doktor Kenan'ın kavga ettiği anlar ekrana geldi. O sahnenin nasıl çekildiğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.