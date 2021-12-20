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- Gönül Dağı'nda Doktor Kenan ve Veysel'in kavgasında şoke eden gerçek! Meğer o sahne...
Gönül Dağı'nda Doktor Kenan ve Veysel'in kavgasında şoke eden gerçek! Meğer o sahne...
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 16:02
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağı dizisi, reytinglerde rekor kırıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı dizi, renkli anlara sahne oluyor.
Zaman zaman eğlenceli zaman zaman ise hüzünlü anlara sahne olan diziye, Serkan Kuru dahil oldu.
Sezon başında diziye dahil olan Kuru, ailesini bulmaya Gedelli'ye gelen Doktor Kenan karakterine hayat veriyor.
Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde ailesinin Muammer ve Döndü olduğunu öğrenen Kenan, aileye katıldı.
Ancak bu durum Veysel'i rahatsız etti ve ailesini alarak evden taşınma kararı aldı. Evden taşınan Veysel, Dişçi Musa'ya geldi.
Onunla konuşmak ve yeniden eve getirmek isteyen Doktor Kenan başarılı olamazken, aralarında kavga çıktı.
İki kardeşin arasında çıkan kavga seyirciyi üzdü ancak yayınlanan kamera arkası görüntülerinde gerçeğin öyle olmadığı görüldü.
EĞLENCELİ ANLAR KAMERA ARKASINA YANSIDI
Dizide kavga eden Veysel ve Doktor Kenan karakterinin sette arkadaş oldukları ortaya çıktı.
Gönül Dağı resmi hesabı Youtube üzerinden, son bölümün kamera arkası görüntülerini yayınladı.
Yayınlanan görüntülerde kavga anına yer verilirken, iki oyuncunun rolde çıktıktan sonra birbirine sarıldıkları görüldü.
Gönül Dağı'nda Doktor Kenan ve Veysel'in kavgasında şoke eden gerçek! Meğer o sahne...İZLE