Gönül Dağı'nda herkesi şoke eden ayrılık! Bu veda amcaoğullarını parçalayacak... Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizide bir ayrılık olacağı ve bu ayrılığın Taner'i etkileyeceği iddia edildi.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda da hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Yeni sezonda da yeni hikayeleriyle TRT ekranlarında yer alacak olan dizinin çekimleri ise henüz başlamadı.

Çekimleri Gedelli'de yapılan dizinin yeni sezona dair planlamasından bir haber yok...

Ancak diziyle ilgili bazı iddialar gündeme gelmeye başladı. Bunlar arasında ise ayrılıklar yer alıyor.

Gönül Dağı'nda ayrılık mı olacak?

Gönül Dağı’nda kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı. Dizide önümüzdeki sezonun ilk bölümlerinde Selma'nın öleceği ve ekranlara veda edeceği iddia edildi.

Bu söylentiler ise izleyiciler tarafından "Dilek'ten sonra Taner'i ikinci defa üzecekler" şeklinde yorumladı.

Bir diğer yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası izleyicilerde şaşkınlığa sebep oldu. Gönül Dağı'nın yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor.