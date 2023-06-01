Gönül Dağı'nda herkesi şoke eden kaza! O ismin ölümü dengeleri bozacak.... Ölümlü sezon finali! Gönül Dağı dizisinin son yayınlanan fragmanı herkesi şoke etti. Fragmandaki kaza sahnesi sonrası seyirciler, yeni bir ölümün olup olmayacağını merak etmeye başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 3 sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı, yeni oyuncularıyla da ekran başına kilitliyor. Başarılı diziden geçtiğimiz sezon ilk olarak, Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan ayrıldı. Gülsim Ali'nin ayrılığının ardından kadronun bozulmasını istemeyen seyirci, son fragman ile hayal kırıklığı yaşadı. Yayınlanan son fragmanda Selma Öğretmen'in kaza yapması, yeni bir ayrılık olup olmayacağını gündeme getirdi. Selma Öğretmen veda mı edecek? Son yayınlanan fragmanda, Taner'den aşkına karşılık bulamayan Selma Öğretmen'in kasabayı terk etmeye hazırlandığı görüldü. Kasabadan ayrılmak üzere yola çıkan Selma, yılkı atlarını görünce aracın hakimiyetini kaybetti. Yayınlanan fragmanda, Selma Öğretmen'in kaza yaptığını gören seyirciler, ölüp ölmediğini merak etmeye başladı. Kaza sonrası yeni bşir ayrılıkla daha yüzleşmek istemeyen seyirci, sezon finali öncesi oyuncu kaybetmek istemiyor. Gözden Kaçmasın Gönül Dağı seyirci fena yıkılacak! O isim ölerek ayrılacak... Dizi finale gidebilir! Haberin Detayları