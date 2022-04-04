Gönül Dağı'nda Ramazan'ın Asuman'ı ilk görüşü... Asuman'ın kilolu hallerini gören 'Pes' demeden geçemedi!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan ve Asuman'ın aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan "Kurban" bölümünde, Ramazan'ın Asuman'ı türkü söylerken gördüğü ve aşık olduğu belirlendi.

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve beğenilen dizisi Gönül Dağı'nda ne heyecan ne de hüzün durmak bilmeden devam ediyor.

Her Cumartesi ekrana gelen ve bozkırın birbirinden güzel hikayelerini anlatan dizi, herkesi ekran başına kilitliyor.

Sevilen isimlerin bir araya geldiği dizide aile ve sevgi temaları ön plana çıkarılırken, bunlarla ilgili işlenen hikayeler ise herkesi cezbediyor.

Aşk deyince akla Ramazan ve Asuman ikilisi gelirken, uzun süren ayrılık artık kavuşma ile sonuçlandı.

Ramazan'ın Asya ile nişanlanması ve Asuman'ın babasından yana olan sorunları ortadan kalkınca, aşk yeniden hakim oldu.

Asuman ve Ramazan'ın aşkını başından beri izleyen seyirci, bu ikilinin nasıl tanıştığını merak ediyor.

Bu sorunun cevabı ise Gönül Dağı'nın yayınlanan Kurban bölümünde ortaya çıktı ve o büyük aşkın ilk hali görüldü.

GÖNÜL DAĞI'NIN EN BÜYÜK AŞIKLARI

Ramazan'ın yayınlanan bölümde Asuman'ı saz çalarken gördüğü ve aşık olduğu görüldü. Saz evine doğru yürüyen ve söylenen şarkıyı dinlemek için dönen Ramazan, Asuman ile karşılaştı.

Onun hem güzelliğine hem de sesine vurulan Ramazan, aşkının ilk tohumunu burada attı. Onun baktığını fark etmeyen Asuman ise çok sonradan Ramazan'a aşık oldu.

Gönül Dağı'nda Ramazan'ın Asuman'ı ilk görüşü... VİDEO

Ramazan, Asuman'ın kim olduğunu bilmiyordu. Amcaoğulları sayesinde Münir Başkan'ın kızı olduğunu öğrendi. Ancak yayınlanan bölümde de görüldüğü gibi; aşk çoktan Ramazan'ı yakalamıştı...