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    • Gönül Dağı'nda Rıfat'ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! 'Rıfat ne ballısın be kardeşim'

    Gönül Dağı'nda Rıfat'ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! 'Rıfat ne ballısın be kardeşim'

    Gönül Dağı dizisine yeni katılan Hande Nur Tekin, güzelliğiyle görenlerin aklını başından aldı. Mihriban karakterine hayat veren Hande'nin sırt dekolteli pozları, herkesin ilgisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 19:19
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    Gönül Dağı'nda Rıfat'ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! 'Rıfat ne ballısın be kardeşim'

    Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönül Dağı, kalplere girmeyi başardı.

    Neşet Ertaş'ın türküleriyle harmanlanan hikayelerin anlatıldığı dizide Hüseyin Sevimli, Rıfat karakteri ile öne çıktı.

    Rıfat'ın annesi ila olan sorunları, çocukken yapılan kıyaslamaları ve aşkı hiç bulamamış olması ilmek ilmek seyirciye işlendi.

    Gedelli'de gözleri görmeyen Meryem'e aşık olan ve onun yüreğini seven Rıfat, gözlerini açtırmak için her şeyi olan kahvesini sattı.

    Ancak Meryem'in gözleri açıldıktan sonra kalbinin o kadar güzel olmadığı ortaya çıtkı ve Meryem aşık olmadığı Rıfat'ı terk etti.

    Aşkından deli olan ve kendisini dağlara vuran Rıfat, geçtiğimiz hafta diziye yeni katılan Mihriban karakteri ile evlendi.

    Mihriban'a hayat veren Hande Nur Tekin, güzelliği ve masumluğu ile dizinin dikkati çeken oyuncusu olmayı başardı.

    Sosyal medya üzerinden incelemeye alınan Tekin'in birbirinden güzel pozları, "Ah Mihriban yaktın bizi" tarzında yorumlara neden oldu.

    Hande Nur Tekin'in sırt dekoltesi alev alev yaktı!

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservaturarı'nda okuyan Hande Nur Tekin hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. Ancak güzel isim fragmanda görünmesi ile herkesin dikkatini çekti.

    Güzel gözleri ile ilk etapta fark edilen Hande Nur Tekin, Mihriban karakteri ile diziye hızlı bir giriş yaptı.

    Hande'nin güzelliği ve masumluğunu sosyal medyadan görenler ise bir kez daha etkilendi.

    Gönül Dağı nda Rıfat ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Rıfat ne ballısın be kardeşim #1

    Rıfat'ın yeni rol arkadaşı olan Hande Nur Tekin, sırt dekolteli pozları ile sosyal medyanın diline düştü.

    "Bu ne güzellik" , "Rıfat yaşadı" , "Meryem tarih oldu" yorumlarını yapan dizinin fanları, bu birliktelikten mutlu olduklarını dile getirdi.

    Gönül Dağı nda Rıfat ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Rıfat ne ballısın be kardeşim #2

    Gönül Dağı nda Rıfat ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Rıfat ne ballısın be kardeşim #3

    Gönül Dağı nda Rıfat ın eşi Mihrimah derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Rıfat ne ballısın be kardeşim #4


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