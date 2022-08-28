Gönül Dağı'nda senaryo değişiyor.. O çift yeniden bir araya gelecek!

Gönül Dağı'nda senaryo değişiyor.. O çift yeniden bir araya gelecek!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmaya başladı. Bu iddialara göre; Dilek karakterinin bir bölüm olarak diziye dahil olacağı söylendi.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümü ile rekor kırdı.

İki sezonda seyircinin kalbinde taht kurmayı başaran dizi, reyting rekorları ile birçok projeyi geride bıraktı.

Anadolu'da yaşayan insanların sıcacık hikayelerini seyirci ile buluşturan Gönül Dağı, sevginin ve ailenin önemini ortaya koydu.

Özenle seçilen ve bir araya getirilen oyuncu kadrosu herkesi etkilerken, sezon finalinde gözyşaları sel oldu aktı.

Sezon finalinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin vedası, seyirciyi şoke etti. Ölerek veda eden Gülsim Ali, yeni sezonda olmayşını sosyal medyadan duyurdu.

Dilek'in Gönül Dağı'ndan düşen kaya parçaları ile ölmesi ve geride bir bebek bırakması ise yürekleri dağladı.

Yeni sezonda Taner'in serüveni merak edilmeye başlandı. Dilek karakterinin yerini kimin alacağı bilinmiyor.

Ancak diziye ilişkin bazı iddialar gündem oldu. Bu iddialar netlik kazanmadı fakat seyirci şimdiden heyecanlandı

Senaryoda değişim olabilir!

Gönül Dağı dizisi ile ilgili iddialar bitmiyor. Bu iddialardan birisi Gülsim Ali ile ilgili..

Oyuncu hikayesinin bitmesi sebebiyle diziden ayrıldı. Gülsim Ali'nin diziden ayrılmasının şoku hala devam ediyor.

Ancak gelen iddilara göre; Gülsim Ali'nin bir bölümlük diziye dahil olacağı söylendi.

Taner'in rüyasına gireceği ve bebeğini seveceği söylenen Gülsim Ali cephesinden ve dizi ekibinden açıklama geldi.

Bu iddialar asılsız mı bilinmez ancak Dilek karakterinin bir bölüm dahi olsa diziye dahil olma ihtimal, heyecan yarattı.