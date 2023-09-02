Gönül Dağı'nda şok ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti! Gönül Dağı seyircisini yıkan haber.. Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan oyuncu dizinin yeni sezonunda yer almayacak. İşte o isim..

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi yeni sezon çekimlerine başladı.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı dizisi büyük bit izleyici kitlesine sahip.

Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Dizi her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başarıyor.

Gönül Dağı 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 103. bölümünün ardından sezon finaline girmişti. Sezon finalinin ardından yeni sezon için gün sayan dizinin hayranları Gönül Dağı 4. sezon için sabırsızlanıyor.

Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı'na dizisinin oyuncu kadrosuna Burak Can ve Sude Zülal Güler dahil oldu.

Beklenmedik ayrılık

4. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya diziye veda etti.

Ecem Özkaya, zaman atlamasının yaşanması beklenen dizinin yeni sezonunda olmayacak.