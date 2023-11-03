Gönül Dağı'nda Veysel'in kızı can verdi! Ateş tüm evi sardı... Veysel'i bakın kim kurtardı TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanı herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Fragmanda, Veysel ve kızının ateşler içerisinde kaldığı görüldü.

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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her bölüm farklı hikayelerle seyirci karşısında çıkıyor.

Cumartesi ekranları yayınlanan ve zirvede yer alan Gönül Dağı, bu hafta yine fırtına gibi esecek.

Yayınlanan son fragmanda; Veysel'in evinde yangın çıktığı ve kızıyla alevlerin arasında kaldığı görüldü.

Selma ve Taner aşkına sevinen aile, Veysel ile kızının başına gelenleri öğrenince ise yıkıldı.

Fragmanda yardım çağrısında bulunan Veysel'inm kızına yetişemediği anlar, izleyenleri de gözyaşlarına boğdu.

Peki, Veysel ile kızı öldü mü? Onları kim kurtardı? İşte detaylar!

Veysel ve kızı öldü mü?

Yangının ortasında kalan Veysel'in kızını kurtarmak için çabaladığı görüldü ancak başarılı olamadı.

Dizinin fragmanına göre Veysel ve kızı Yağmur'un hayatını kaybettiğini düşünen seyirci ise yıkıldı.

Ancak dizinin yayınlanan görsellerinde Doktor Kenan'ın yeğeni ve kardeşini kurtardığı görüldü.

Bu anlar da seyircinin yüreğine su serpti...