Gönül Dağı'nda yer yerinden oynayacak! Eski oyuncu yeniden kadroya giriyor Cumartesi günü 107. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna eski bir oyuncu yeniden dahil olacak. İşte diziye geri dönen o isim..

ensonhaber.com TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla geçtiğimiz haftalarda ekrana gelmeye başladı. Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı her Cumartesi günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. TRT 1 ekranlarında 4. sezonuna başlayan Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor. Eski oyuncu yeniden kadroya dönüyor Gönül Dağı dizisi, 6 yıllık zaman atlamasıyla 4. sezonuna başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Cumartesi günü ekrana gelecek 107. bölümünde eski oyuncu yeniden kadroya dahil olacak. Daha önce kadroda yer alan oyuncu Burak Haktanır, Gönül Dağı kadrosuna yeniden dahil oluyor. Eski bölümlerde Hamdi karakterini canlandıran ve senaryo gereği hapse girerek diziden ayrılan Burak Haktanır yeniden ekibe katılıyor.