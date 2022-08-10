Gönül Dağı'ndan ayrılan oyuncu geri döndü! Seyirciye büyük ters köşe...

Gönül Dağı dizisi ile ilgili yeni sezon öncesi gelişmeler gelmeye devam ediyor. Diziden ayrıldığı söylenen Eser Eyüboğlu'nun yaptığı paylaşım olay oldu.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İlk iki sezonunda fırtına gibi esen ve reyting rekorları kıran dizi, şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Nazlı Pınar Kaya, Berk Atan, Ferdi Sancar, Semir Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrolünde yer aldığı dizi, her bölümünde farklı bir konuyu ekrana taşıdı.

Dilek'e hayat veren Gülsim Ali'nin projeden ayrılması herkesi üzerken, sezon finali heyecan dolu anlara sahne oldu.

Dilek'in ardından Taner'i canlandıran Berk Atan'ın yeni partneri merak edilirken, asıl ters köşe Eser Eyüboğlu'ndan geldi.

Başarılı ismin yeni sezonda Selami Ferses'e veda ettiği ve dizide yer almayacağı iddia edildi.

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan baaşrılı oyuncu, hayranlarının yüreğine su serpti.

Eser Eyüboğlu "Buradayım" dedi

Geçtiğimiz günlerde Selami Ferses karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu'nun diziden ayrıldığı duyurulmuştu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.

Eser Eyüboğlu Instagram hesabından, "Gönül Dağı'nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Sensiz olmaz.."

Başarılı ismin bu paylaşımı hayranlarını sevindirdi. Gülsim Ali'den sonra diziden başka ayrılık yaşanmasını istemeyenler, sosyal medyadaki bu gönderiye kayıtsız kalmadı.

Eyüboğlu'nun hayranları gönderinin altına, "Aman abi bizi kokrttun" , "Sakın diziden ayrılma" , "Sensiz olmaz" tarzında yorumlar yaptı.