Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Arka Sokaklar'a katıldı! O isim Rıza Baba'nın başına bela olacak

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Arif karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Kurtoğlu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un birlikte kaleme aldığı dizi, oyuncu kadrosunu da büyütmeye devam ediyor.

16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve pek çok değerli oyuncuyu kadrosunda ağırlayan dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.

Cem Kurtoğlu Arka Sokaklar'da

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde hemşire Elif'in babası Arif karakterine hayat veren Cem Kurtoğlu, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cem Kurtoğlu, dizide Rıza Baba'nın düşmanı olacak bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.