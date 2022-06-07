Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Senden Daha Güzel'e katıldı! Oyunculuğun kitabını baştan yazacak

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Arif karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Kurtoğlu, Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel'in kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel, 7 Haziran Salı akşamı yayın hayatına başlıyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisinin başrollerinde Burak Çelik ve Cemre Baysel yer alıyor.

Fragmanlarıyla büyük ses getiren romantik komedi türündeki dizi, yaz ekranlarını şenlendirmeye geliyor.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.

Cem Kurtoğlu Senden Daha Güzel'de

Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Senden Daha Güzel dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kurtoğlu, dizide sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Küçük Ağa, Arıza, Savaşçı gibi iddialı dizilerde rol alan Cem Kurtoğlu, son olarak Gönül Dağı dizisinde Arif karakteriyle adından söz ettirmişti.

Heyecanla beklenen dizinin kadrosunda ayrıca Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu gibi isimler yer alıyor.

Senden Daha Güzel konusu

Dizide; Dermatolog olarak çalışan Efsun (Cemre Baysel), Gaziantep’te bir köyde babasıyla birlikte çiftlikte huzur içinde yaşamaktadır. Annesi küçük yaşta onu ve babasını terk ederek İstanbul’a taşınmış ve Türkiye’nin en önemli estetik cerrahlarından biri olmuştur. Efsun‘a 12 yaşından bu yana görüşmediği annesinden bir anda haber gelir. Annesi ölüm döşeğindedir ve onunla son bir kez görüşmek istemektedir. Şoförünü göndererek Efsun’u İstanbul’a davet eder. Annesini görmek için İstanbul’a giden Efsun büyük bir sürprizle karşılaşır. İstanbul’un en büyük estetik kliniğinin sahibi olan annesi, Efsun’dan klinikte çalışmasını ister ve bunun için onu zorlar. Bütün bunlar yetmiyor gibi, şoför sandığı Emir (Burak Çelik) aslında annesinin ortağı Kaya Bey’in oğludur. Yakışıklı, karizmatik bir cerrah olan Emir, Efsun’un kliniği elinden almaya geldiğini sanıp Efsun ile mücadeleye girişir. Üstelik iki genç şirkete ait lojmanda komşudurlar…