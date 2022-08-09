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    Gönül Dağı'ndan hayranlarını heyecanlandıracak gelişme! İşte sezonun ilk konusu...

    Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşıma göre; Gönül Dağı'nın yeni sezonundaki ilk konusu belli olmuş oldu.
    • 09.08.2022 - 15:51
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    Gönül Dağı'ndan hayranlarını heyecanlandıracak gelişme! İşte sezonun ilk konusu...

    bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, ikinci sezonunu başarıyla tamamladı.

    Umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatan dizi, üçüncü sezonuyla yine TRT ekranlarında olacak.

    Genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizinin sezon finali, herkesi gözyaşlarına boğdu.

    Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ölümü ve Taner'e hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu, alkışları topladı.

    Doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Dilek'ten sonra kasabada ve Taner'in yaşamında bir takım değişimler olacak.

    Gülsim Ali'nin yerine kimin dahil olacağı henüz bilinmezken, dizide zaman atlaması olup olmayacağı ise merak ediliyor.

    Dizinin yeni sezon çekimleri için start verilirken, Gönüül Dağı'nın resmi Twitter hesabından hayranları heyecanlandıracak bir gelişme paylaşıldı.

    İlk konu "Anne"

    Dilek'in ölümünden sonra Gedelli'de neler olacağını yeni sezonda göreceğiz.

    Taner'in hayatı baştan sona değişirken, babalıkla ilgili verdiği sınav seyirciyle paylaşılacak.

    Bu zamana kadar aşık ve üretken Taner'i izleyenler, Dilek'in ölümünden sonra hem anne hem de baba olan Taner'i görecek.

    Dizinin yeni sezonuna dair Twitter paylaşılan görselde de ilk konunun "Anne Kokusu" oldupu yer aldı.

    Dilek'in ölümüyle açılacak olan perde, geride kalan bebeklerinin hayata tutunma hikayesiyle devam edecek.

    Gönül Dağı ndan hayranlarını heyecanlandıracak gelişme! İşte sezonun ilk konusu... #1

    Gönül Dağı ndan hayranlarını heyecanlandıracak gelişme! İşte sezonun ilk konusu... #2


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