Gönül Dağı'ndan kurban sürprizi! Dilek öldü mü, yeni bölümde yer alacak mı?

Gönül Dağı'ndan kurban sürprizi! Dilek öldü mü, yeni bölümde yer alacak mı?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda yer almayacak olan oyuncu Gülsim Ali İlhan'dan merakla beklenen açıklama geldi.İşte detaylar...

TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de ekibiyle izleyicilerin gözdesi oldu.

28 Mayıs Cumartesi günü 65. bölümüyle ekranlara gelen dizi, sezon finaline girdi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıdı.

Sezon finalinde yaşanan gelişmede ise köye mühendis olarak gelen ve çocukluk aşkı Taner ile evlenen Dilek, diziye veda etti.

Dizinin takipçileri "Gönül Dağı Dilek yeni sezonda yer almayacak mı, diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt ararken oyuncu Gülsim Ali İlhan'dan açıklama geldi.

Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Gönül Dağı'ndan kurban sürprizi

Öte yandan; Geçtiğimiz sene Gönül Dağı, Kurban Bayramı için özel olarak bir bölüm yayınlamış ve bölüm ana hikayeden biraz daha bağımsız olarak bir film tadında izlenmişti.

Gönül Dağı dizisi bu sefer sinema versiyonuyla geri geldi. Sevilen dizi "Gönül Dağı Kurban 2" adıyla Gedelli kasabası evlere konuk olacak.

Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Kurban Bayramı'nda ekranlarda olacak.

Dizi, 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.