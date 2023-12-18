Gönül Dağı’ndan şoke eden veda! İşte yıldız ismin yeni dizisi… TRT’in fenomen dizisi Gönül Dağı’ndan izleyicilerine kötü haber geldi. Dizide sevilen karakterin ayrılığı duyuruldu. Bakın hangi diziye transfer oldu…

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Büyük ilgiyle izlenen dizide Yeşim karakterine hayat veren Sude Zülal Güler, izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, 4. Sezonda diziye sahil olmuştu. Ayrılık haberleri geldi.

Setteki partneri Taner karakterini canlandıran Berk Atan’la ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Sude Zülal Güler, huzursuzluk yaşanmaması adına yeni teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

Ünlü oyuncu yeni bir diziden teklif aldı. Bakın hangi diziye transfer oldu…

Yeni dizisi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Sude Zülal Güler TRT 1’in Gönül Dağı dizisinde Yeşim karakterini canlandırıyordu. Ünlü oyuncu yeni bir gelişme olmazda Ağlayan Gelin dizisine transfer olacağı öğrenildi.

Bozdağ Film imzalı, yönetmen koltuğunda Ayşe Ferda Eryılmaz’ın oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem’in üstlendiği Ağlayan Gelin dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.