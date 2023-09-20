Gönül Dağı'ndan yeni fragman: Veysel son nefesini Kenan'ın kollarında verdi! Muammer Taner'e saldırdı! Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanı, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Veysel'in diziden ayrılışı şok etkisi yaratırken, Taner ise kriz geçirdi.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Fenomen dizi son yayınlanan fragmanıyla da izlenme oranını iyice artırdı. Veysel'in rekote kazası nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılması, kasabayı şoke etti.

Veysel'in hastaneye kaldırılmasından sonra hastaneye koşan Cemile, sinir geçirdi.

Taner sorumlu tutuldu

Veysel'in ölümünden sorumlu tutulan Taner ise tüm hayallerini yaktı ve kasabadan ayrılma kararı aldı.

Taner'in kasaban ayrılma kararı ve Veysel'in hastanede son nefesini vermesi, Gönğl Dağı izleyicisini adeta dumur etti.