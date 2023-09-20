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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Fenomen dizi son yayınlanan fragmanıyla da izlenme oranını iyice artırdı. Veysel'in rekote kazası nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılması, kasabayı şoke etti.
Veysel'in hastaneye kaldırılmasından sonra hastaneye koşan Cemile, sinir geçirdi.
Taner sorumlu tutuldu
Veysel'in ölümünden sorumlu tutulan Taner ise tüm hayallerini yaktı ve kasabadan ayrılma kararı aldı.
Taner'in kasaban ayrılma kararı ve Veysel'in hastanede son nefesini vermesi, Gönğl Dağı izleyicisini adeta dumur etti.