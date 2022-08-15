Gönül Dağı'nın Asuman ve Ramazanı'ndan yeni sezonun ilk karesi! O detay şoke etti...

Gönül Dağı'nın Asuman ve Ramazanı'ndan yeni sezonun ilk karesi! O detay şoke etti...

Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'a hayat veren Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu'ndan ilk kare geldi. Yeni sezonun ilk fotoğrafını, Hazal Çağlar paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 3. sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni ve yine kalplere dokunan hikayelerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı ekibi, 3. sezon çekimlerine başladı.

Tüm ekip yeni sezon çekimleri için Eskişehir'e giderken, Ramazan ve Asuman ise en fazla dikkati çeken karakterler oldu.

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları büyük aşk ve ağlatan ayrılıkları ile diziye damga vuran Ramazan ile Asuman, bu sezon yeni hikayelerle seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Gerçek sevdanın, kavuşamamanın ve sabretmenin zorluklarını öğreten Ramazan ile Asuman'a duyulan hayranlık özellikle ikinci sezon arttı.

Sezon finalinde evlenen ancak Dilek'in ölümü ile düğünlerini kötü bitiren ikiliye dair yeni sezon detayları merak edilmeye başlandı.

Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın canlanlandırdığı karakterlerden ilk kare ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Hazal Çağlar'ın paylaştığı yeni sezon karesi, Gönül Dağı hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Asuman ve Ramazan'dan yeni sezon karesi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hazal Çağlar, setten paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Güzelliği ve cesur pozları ile herkesi etkileyen ve hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde tanınan Hazal Çağlar, setten paylaştığı karelerle hayranlarını sevindiriyor.

Üçüncü sezon çekimleri için Sivrihisar'a giden Çağlar, rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile olan karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Hazal Çağlar'ın bu karesine kayıtsız kalamayan Gönül Dağı fanları, beğeni ve yorum yağdırdı.

İkilinin Berk Atan'ın hayat verdiği Taner'in evinde çekimlere devam ettiği görüldü.