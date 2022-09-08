Gönül Dağı'nın Asuman'ı beyaz elbisesi ile arz-ı endam etti! "İşte diyorum doğdu güneşim"

Gönül Dağı'nın Asuman'ı beyaz elbisesi ile arz-ı endam etti! "İşte diyorum doğdu güneşim"

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, beyaz elbisesi ile salındı. Güzel ismin verdiği pozlar Instagram ve Twitter üzerinden paylaşıldı.

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı ve güzel oyuncu Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı.

Eğitimine oldukça önem veren Hazal Çağlar, Beykent'i bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile çıkan Hazal, Gönül Dağı dizisinde rekor kırmayı başardı.

Aldığı eğitimlerin hakkını veren güzel isim, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri ile parladı.

Asuman karakterini başarı ile canlandıran Hazal Çağlar, ekran karşısındaki seyircinin sevdiği isimlerden birisi oldu.

Asuman'ın hayatında yaşadıklarını, aşklarını ve partneri Cihat Süvarioğlu ile uyumunu ustalıkla yaşatan Çağlar, yeni sezona da bomba gibi başladı.

Yeni sezona başlar başlamaz birbirinden güzel kareler çektiren ve bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Çağlar, hayranlarından tam not aldı.

Herkesin beğendiği güzel isim beyaz elbisesi ile kuğuya benzetilirken, hayranları ise yeni karelerini defalarca paylaştı.

Hazal Çağlar büyüledi

Hazal Çağlar'ın yeni karelerine yorum yağdıran hayranları, Instagram ve Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

"Bu ne güzellik" , "Yeni sezona hazırsın" , "Bomba gibisin" , "Güzel kızımız" yorumlarını yapan Hazal Çağlar'ın hayranları ayrıca kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

Asuman ve Ramazan'ın uyumunu beğenen Gönül Dağı seyircisi, bu konuda da yorum yapmayı bırakmıyor.

Hazal Çağlar partneri ile iyi bir dostluk kurarken, hayranlar ise aşk konusunda ikiliyi birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor.