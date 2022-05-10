Gönül Dağı'nın Asuman'ı havuz başında bikinisiz poz verdi! Islak vücudu görenin aklını başından aldı..

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya ve beğeni rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncunun hayranları, paylaşımları karşısında mest oluyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, sevginin dilini en güzel haliyle yansıtıyor.

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Semih Ertük ve Nazlı Pınar Kaya'nın başrollerinde yer aldığı dizi, Cumartesi günlerinin fenomen projelerinden birisi oldu.

Reyting rekorları kıran dizide yer alan Hazal Çağlar, Münir Başkan'ın kızı Asuman'a hayat veriyor.

Saz çalan ve Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendiren Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum sergiliyor.

Asuman ve Ramazan'ın aşkını başarı ile ekrana yansıtan genç oyuncular Gönül Dağı sayesinde, büyük bir kitleye ulaştı.

Sosyal medyayı Cihat Süvarioğlu'na göre daha aktif kullanan Hazal Çağlar ise cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzel isim verdiği pozlarla hem eleştiri hem de iltifat dolu yorumlar alıyor ve beğeni rekorları kırıyor.

Hazal Çağlar nefes kesti

9 Kasım1995 yılında dünyaya gelen Hazal Çağlar, güzelliği ile yeni nesil oyuncular arasında dikkati çekiyor.

Genç isim oyunculuğu ve paylaştığı cesur pozlarla, dizideki diğer oyuncu arkadaşlarını geride bıraktı.

Kusursuz fiziği ile kendisine iyi baktığı görülen Çağlar'ı havuz başında çektirdiği kareye beğeni yağdı.

Havuz başında poz veren ve doğallığı ile hayran kalınan Hazal Çağlar için, "Çok güzelsin bu kadar olmaz!" tarzında yorumlar geldi.

Hayranlar içi sık sık fotoğraf paylaşan Hazal Çağlar, setteki herkesle ise oldukça yakın arkadaş..