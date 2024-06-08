Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar bikinili pozları ile mest etti! "Bu kadar güzel olunur mu…" Gönül Dağı’nın sevilen karakterleri arasında olan Asuman’a hayat veren Hazal Çağlar sosyal medya pozlarıyla da gündemin nabzını tutuyor. Tatile çıkan Çağlar, bu kez bikinili pozları ile görenleri mest etti. İşte, o kareler…

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TRT1’in sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı 3 sezondur büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar oluyor.

Güzelliğinin yanında başarısıyla da izleyenlerin taktirini toplayan genç oyuncu sosyal medya pozlarıyla kareleriyle de büyülemeye devam ediyor.

Oyunculuk kariyerindeki ilk işi ile şöhreti yakalayan Çağlar, duru güzelliği ile takipçilerinin beğenisini kazanmış durumda.

Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Çağlar, son olarak paylaştığı tatil kareleri ile takipçilerini mest etmeyi başardı. Bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutan güzel oyuncu sosyal medyayı yıkıp geçti.

İşte, o kareler…