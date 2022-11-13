Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle sevilen Hazal Çağlar, Dubai tatilinden pozlar yayınladı.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti dizisinde çıkan Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parladı.

Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını geniş bir kitleye duyurdu.

Özellikle cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Hazal Çağlar'ın Dubai kareleri herkesi bir kez daha büyüledi.

Hazal Çağlar'dan yeni pozlar

Hazal Çağlar, doğum gününü kutlamak için Dubai'yi tercih etti.

Burj Khalifa'nın önünde poz veren Hazal Çağlar, mini şortuyla beğeni topladı.

İşte o kareler...