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    • Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar...

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar...

    Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle sevilen Hazal Çağlar, Dubai tatilinden pozlar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 14:15
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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai'yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar...

    Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti dizisinde çıkan Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parladı.

    Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını geniş bir kitleye duyurdu.

    Özellikle cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Hazal Çağlar'ın Dubai kareleri herkesi bir kez daha büyüledi.

    Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar... #1

    Hazal Çağlar'dan yeni pozlar

    Hazal Çağlar, doğum gününü kutlamak için Dubai'yi tercih etti.

    Burj Khalifa'nın önünde poz veren Hazal Çağlar, mini şortuyla beğeni topladı.

    İşte o kareler...

    Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar... #2

    Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar mini şortuyla Dubai yi salladı, gören kayıtsız kalamadı! O pozlar... #3


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