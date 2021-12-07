Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar 'neymiş ne olmuş' dedirtti! O pozları nefes kesti

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar 'neymiş ne olmuş' dedirtti! O pozları nefes kesti

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, eski kareleri ile gündeme geldi. Oyuncunun eski halini gören hayranları, yaşadığı değişim karşısında şoke oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri ekrana geliyor ve reyting rekorları kırıyor.

Herkesin gönlünde taht kuran bozkırın birbirinden farklı hikayelerini seyirci ile buluşturan dizi, genç oyunculara fırsat veriyor.

Bu genç oyunculardan birisi olan Hazal Çağlar, dizide Asuman karakterine hayat veriyor.

Ramazan ile aşkın en güzel halini ekranlara taşıyan Çağlar, güzelliği ve sesi ile beğeni topluyor.

Rolünün hakkını veren ve söylediği şarkılarla gönüllere dokunan oyuncunun, yıllar önceki hali ortaya çıktı.

Genç ve güzel ismin yıllar önceki hali ve çektirdiği nefes kesen pozları, hayranlarını şaşırttı.

HAZAL ÇAĞLAR'DAN OLAY POZLAR

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya pozları ile nefes kesti.

Cesur pozları ile takipçilerini şaşırtan Çağlar'ın yıllar içinde bir hayli değiştiği gündeme geldi.

Bazı hayranları oyuncuyu tanımakta zorlanırken, şimdiki hali ise daha çok beğenildi. Gönül Dağı ile adını geniş kitlelere duyuran Çağlar, bağlama çalması ile dizinin izleyenlerinden tam not aldı.