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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini eteğini giydi, eline raketini aldı... 'Ne yaptın be Asuman'

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, sesi ve güzelliği ile büyülüyor. On parmağında on marifet olan Çağlar'ın tenis kortunda verdiği poz ise görenin aklını başından adeta başından aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 16:24
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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini eteğini giydi, eline raketini aldı... 'Ne yaptın be Asuman'

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin çekimleri, Eskişehir'de devam ediyor.

    Çekimler Sivrihisar'da devam ederken, Gönül Dağı'nın yeni bölümü ise bu akşam ekranlarda olacak ve yine keyifli anlar yaşatacak.

    Bazen güldüren ama son zamanlarda seyircisini bir hayli hüzünlendiren Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, diğer oyuncu arkadaşlarını geride bıraktı.

    Dizideki birçok ismi hatta haberlere konu olmasıyla diziyi bile geride bırakan Çağlar, sosyal medyanın en aktif simalardan birisi.

    Sık sık sosyal medya hesaplarına fotoğraf atan ve cesur pozları ile rekor kıran Hazal Çağlar, sesi ile kulakların pasını siliyor.

    Neşet Ertaş'ın birbirinden değerli ve güzel şarkılarını seslendiren Hazal Çağlar, tenis kortunda verdiği poz ile görenin aklını başından aldı.

    Oyuncunun hayranları yaptıkları yorumlarda, "On parmağında on marifet" demeyi ise ihmal etmedi.

    HAZAL ÇAĞLAR'IN HER KARESİ AYRI GÜZEL

    Gönül Dağı sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile partner oldu.

    Dizide iki aşığı canlandıran ikilinin uyumları bir hayli beğenildi. Set dışında da yakın dost olan ikili, hayranları tarafından yakıştırılıyor.

    Asuman'ın hüzünlü hikayesini canlandıran Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarında ise neşeli.. Neşeli anları dizinin kamera arkası görüntülerine yansırken, paylaştığı kareler göreni etkiliyor.

    Güzelliğinden dolayı herkesten beğeni alan Çağlar, tenis kortunda paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

    Gönül Dağı nın Asuman ı mini eteğini giydi, eline raketini aldı... Ne yaptın be Asuman #1

    Oyuncunun tenis kortunda paylaştığı poz, spora karşı olan ilgisini gösterdi. Oldukça fit bir fiziğe sahip olan Çağlar, kendisine iyi bakan oyuncular arasında yer alıyor.

    Hem cildine hem de fiziğine özen gösteren Çağların pozlarına övgü dolu, binlerce yorum geliyor.

    İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN EN BEĞENİLEN POZU

    Gönül Dağı nın Asuman ı mini eteğini giydi, eline raketini aldı... Ne yaptın be Asuman #2


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