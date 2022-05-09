Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik elbisesiyle bankta sere serpe uzandı... 'Açılmaya doyamadın, yeter artık'

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, pozları ve güzelliği sayesinde herkesin ilgisini çekiyor. Yaşadığı değişimle gündeme gelen Çağlar'ın cesur pozlarına ise yorum yağıyor.

9 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı.

Aile Hükümeti projesinde ilk kez kamera karşısına geçen Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı sayesinde tanınan güzeller güzeli oyuncu, sesiyle ise kulakların pasını siliyor.

Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini ustalıkla seslendiren oyuncuya, partner olarak ise Cihat Süvarioğlu eşlik ediyor.

Ramazan ve Asuman'ın aşkını ekranlara getiren ikilinin hayran kitlesi her geçen gün artarken, Çağlar ise sosyal medya pozlarıyla gündem oluyor.

Geçen zaman içerisinde bir hayli değiştiği görülen Hazal Çağlar, dizideki karakterinden oldukça farklı..

Güzel oyuncunun cesur karelerine dizinin hayranları inanamazken, güzelliği ise eleştirileri gölgede bırakıyor.

Hazal Çağlar büyülüyor

Birbirinden güzel pozların sahibi Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.

Eski kareleri ile gündem olan oyuncunun geçen zamanda değiştiği ve yüzünün oturduğu görüldü.

Farklı bir hava ve güzelliğe sahip olan Çağlar'ın eskiden çektirdiği karesi ise hayranlarını şaşırttı.

Bir bankın üzerinde mini eteği ile oturan Hazal Çağlar için hem iyi hem de eleştiri dolu yorumlar geldi.