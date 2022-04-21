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    • Gönül Dağı'nın Asuman'ı nişanlısı Ramazan'ı fena kıskandırdı! 'Göbeğin gözüküyor, Gedelli'ye fazla bu'

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı nişanlısı Ramazan'ı fena kıskandırdı! 'Göbeğin gözüküyor, Gedelli'ye fazla bu'

    Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, görenleri büyüledi. Simsiyah kıyafeti içerisinde bir kovboy kızına benzetilen Çağlar için, "Bu güzellik fazla" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 22:08
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    Gönül Dağı'nın Asuman'ı nişanlısı Ramazan'ı fena kıskandırdı! 'Göbeğin gözüküyor, Gedelli'ye fazla bu'

    TRT'nin reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar, gündeme gelmeye devam ediyor.

    Asuman'a hayat veren ve onu üzerine bir elbise giyen Çağlar, neşeli halleri ve Cihat Süvarioğlu ile olan uyumu sayesinde dikkatleri çekti.

    İlk projesi olan Gönül Dağı'nda parladıkça parlayan Çağlar, güzelliği ve verdiği pozlarla haberlere konu oluyor.

    Neşet Ertaş'ın kalplere dokunan türkülerini seslendiren Hazal Çağlar, Ramazan ve Asuman aşkından dolayı seyircinin gözdesi oldu.

    Ramazan bir türlü kavuşamayan ancak kavuşana kadar onu seven Asuman, gerçek sevginin ne olduğunu unutan kalplere bir kez daha hatırlattı.

    Aşkı, sevgiyi ve dostluğu ustalıkla oynayan Hazal Çağlar, sosyal medyada aktif olarak popülaritesini katladı.

    Çağlar'ın bu popülaritesi hem cesur hem de birbirinden güzel pozları nedeniyle oldu. Her karesine ayrı ayrı yorum gelen Çağlar, siyahlar içerisinde adeta bir kovboy kızına benzetildi.

    Hazal Çağlar'dan iddialı poz

    9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamladı.

    Eğitimine önem veren Çağlar bununla kalmadı ve eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

    Gönül Dağı nın Asuman ı nişanlısı Ramazan ı fena kıskandırdı! Göbeğin gözüküyor, Gedelli ye fazla bu #1

    Oyunculuk alanında da eğitim alan ve ilk kez Aile Hükümeti projesinde yer alan Çağlar, Gönül Dağı sayesinde popüler oldu.

    Sesi ve güzelliği ile kalplere yerleşen Çağlar, siyah takımı ve şapkası ile ayrı bir havaya büründü.

    Uzun saçları ve incecik fiziği ile kendisine iyi baktığı görülen Hazal Çağlar için, "Muazzam" tarzında yığınla yorum geldi.

    Gönül Dağı nın Asuman ı nişanlısı Ramazan ı fena kıskandırdı! Göbeğin gözüküyor, Gedelli ye fazla bu #2


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