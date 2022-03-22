Gönül Dağı'nın Asuman'ı omzunu ve göbeğini açıkta bıraktı, ortalık alev aldı! Ramazan görse kalpten gider...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleriyle gündem oldu. Güzelliği ile akılları baştan alan Çağlar'ın pozlarına beğeni yağdı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimleri buluşturuyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Dizide Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakteri ile Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakterinin hüzünlü aşk hikayesi büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de beğeni topluyor.

Söylediği şarkılarla gönüllere dokunan Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla haberlere konu olan güzel isim, son kareleriyle de akılları baştan aldı.

SON POZLARI OLAY OLDU

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla gündeme oturdu.

Yaklaşık 250 bin takipçili Instagram hesabından omzunu ve göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği pozlarını paylaşan Çağlar, fit vücuduyla adından söz ettirdi.

Hem cildine hem de fiziğine özen gösteren 26 yaşındaki Çağlar'ın pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya, ''Ramazan görse kalpten gider'', ''Bu ne güzellik'', ''Kalp diye bir şey kalmadı'', ''Yok böyle bir güzellik'', Siyah bir insana bu kadar mı yakılır'' gibi yorumlar yapıldı.