Gönül Dağı'nın Asuman'ı Ramazan'la öyle bir video paylaştı ki... Gören pamuk gibi oldu!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Ramazan'la öyle bir video paylaştı ki... Gören pamuk gibi oldu!

Gönül Dağı dizisinde iki aşığı canlandıran Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar, set dışında oldukça yakın arkadaş. Instagram'ı bir hayli aktif kullanan Çağlar, paylaştığı video ile herkesi mutlu etti.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu, iki aşığı canlandırıyor.

Asuman'ın babası Münir Başkan'ın aşklarına engel olmasına rağmen ayrılmak istemeyen çift, son bölümlerde bir hayli zorlandı.

Asuman babasının beyin kanaması geçirdikten sonra yatağa düşmesinden kendisini sorumlu tutarken, bu aşkı bitirmeye karar verdi.

Bugüne kadar aşkı için çok mücadele eden Ramazan ise Asuman'a yazdığı defteri ağlayarak yaktı.

Dizinin son bölümlerinde bu gelişmeler yaşanırken, ikili sosyal medya üzerinden dikkatleri çekmeye başladı.

Hazal Çağlar partneri Cihat Süvarioğlu'na göre sosyal medyayı daha aktif kullanırken, sık sık setten fotoğraflar paylaşıyor.

Instagram'ın hikaye kısmından set anlarını paylaşan güzel oyuncu, bugün partneri Süvarioğlu ile bir video yayınlandı.

İKİLİNİN VİDEOSUNA BOLCA BEĞENİ GELDİ

Güzel ve başarılı oyuncu Hazal Çağlar'ın son zamanlarda popülaritesi bir hayli arttı.

Birbirinden güzel karelerini sosyal medyadan yayınlayan Çağlar, partneri Cihat Süvarioğlu ile oldukça yakın.

Dizide iki aşığı canlandıran ve set dışında yakın arkadaş olan ikiliden sempatik bir video geldi. Çağlar videoya, "Hobilerim arasında partnerimi sinir etmek ilk sıralarda yer alır" notunu düştü.

İkilinin bu videosu hayranları tarafından beğenilirken, Çağlar peşine bir de fotoğraf paylaştı.

Setteki kareleri yayınlayarak hayranlarını sevindiren oyuncuya, bolca teşekkür mesajı geldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Ramazan'la öyle bir video paylaştı ki... Gören pamuk gibi oldu! VİDEO