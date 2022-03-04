Gönül Dağı'nın Asuman'ı sere serpe arabanın üzerine uzandı... Minicik elbisesi ve kırmızı ruju olay oldu!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı sere serpe arabanın üzerine uzandı... Minicik elbisesi ve kırmızı ruju olay oldu!

Gönül Dağı'nın güzel sesli oyuncusu Hazal Çağlar, eskiden çektirdiği bir kare ile gündeme geldi. Oyuncunun eski karesini görenler, yaşadığı değişim hakkında yorum yapmayı ihmal etmedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu alan Gönül Dağı, Cumartesi günlerinin reyting birincisi olarak öne çıkıyor.

Dizide Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Hazal Çağlar, Asuman'a hayat veriyor.

Asuman'ın bağlamaya olan sevdası ama babasını üzmemek için kamu kurumunda işe girmesine varana kadar bütün hikayesi, Hazal Çağlar tarafından seyirciye yansıtılıyor.

Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan ile partner olan Asuman, sevdasına kavuşamaması ile seyirciye duygusal anlar yaşatıyor.

Gönül Dağı'ndaki bu rolü sayesinde kalplere girmeyi başaran Hazal Çağlar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler, olay oldu.

Her karesinde güzelliğini kanıtlayan genç ve yetenekli ismin yıllar öncesine ait olan bazı fotoğrafları ise herkesi şaşırttı.

BİR ZAMANLAR HAZAL ÇAĞLAR

Güzelliği ile sosyal medyaya damga vuran Hazal Çağlar'ın yeşil mini elbisesi ile çektirdiği kare çok konuşuldu. Yıllar içinde bir hayli değiştiği ve güzelliğine güzellik kattığı görülen isim, estteik iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Çağlar, Sabah'a verdiği röportajda, hakkında çıkan estetik iddialarını ilk kez net bir şekilde yalanladı.

26 yaşındaki oyuncu, ''Estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Sizce estetik yaptırmak, eleştiri malzemesi olabilecek bir konu mu?'' sorusuna ''Kesinlikle eleştiri malzemesi olacak bir konu değil bence. İnsanları bu şekilde yaralamaya çalışmak bana çok acımasızca geliyor.

Bu arada adım duyulmaya başladıkça beni de buradan vurmaya başladılar. Çocukken çekildiğim ya da ergenlik yaşlarımda çekildiğim fotoğrafları alıp bir sürü estetik operasyon geçirmişim gibi yayınlamışlar.

Beni etkilemedi aksine çok güldüm bu haberlere. Henüz bir operasyon geçirmedim ama eğer ihtiyaç duyarsam estetik yaptırabilirim. Buna karşı değilim.'' yanıtını verdi.

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN O KARESİ