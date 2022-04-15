Gönül Dağı'nın Asuman'ı sere serpe kanepeye uzandı, kırmızı kombini mest etti! 'Yaktın ortalığı güzellik'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi. Duru güzelliği ve sesiyle herkesi büyüleyen Çağlar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonuyla da izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamları reytingleri silip süpürüyor.

Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyan ve hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisinde Ramazan ve Asuman'ın aşk hikayesi izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Dizide bağlama çalıp Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Asuman karakterine Hazal Çağlar hayat veriyor.

Dizideki partneri Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesiyle de adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağlar, sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuruyor.

Sere serpeye kanepeye uzandı

Yıllar içindeki değişimiyle magazin manşetlerini süsleyen ve estetik olmadığını belirten Hazal Çağlar, sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyor.

Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Çağlar, son olarak sere serpe kanepeye uzanıp poz verdi.

Beyaz gömleğini kırmızı pantolonuyla kombinleyen Çağlar'ın karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dizideki rol arkadaşlarını geride bırakan 26 yaşındaki oyuncuya, ''Yaktın ortalığı güzellik'', ''Kuğu gibisin'', ''Bu kadar güzel olamaz ama ya'' gibi yorumlar yapıldı.