Gönül Dağı'nın Asuman'ı son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Ne güzel yaratmış seni Yaradan'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Ne güzel yaratmış seni Yaradan'

Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıran Hazal Çağlar, Instagram'dan paylaştığı son kareleriyle takipçilerini büyüledi. Güzelliğiyle beğeni toplayan Çağlar'a ilk yorum erkek kardeşinden geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, reytinglerin zirvesinden hiç inmiyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisi, sevdanın hüzünlü ve güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Çekimleri Eshişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden dizide, Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakteriyle Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakterinin aşk hikayesi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide bağlama çalıp Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Söylediği şarkılarla insanların bam teline dokunan ve güçlü sesiyle kendisine hayran bırakan Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuran güzel oyuncu, son pozuyla da takipçilerinden tam not aldı.

DURU GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar, Instagram hesabından duru güzelliğini gözler önüne seren pozlarını paylaştı.

Çağlar'ın paylaşımı, beğeni yağmuruna tutulurken ilk yorum erkek kardeşi Alper Çağlar'dan geldi. Alper Çağlar, ablasının paylaşımına ''Çok'' yazıp yanına kalp emojisi koydu.

Öte yandan 26 yaşındaki oyuncuya, ''Bu ne güzellik'', '''Ne güzel yaratmış seni Yaradan'', ''Bu kadar güzel olamaz ama ya'', ''Geceye bir ay gibi parladın'' gibi yorumlar yapıldı.