Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatağa oturdu, kalçasına kadar frikik verdi! 'Minicik elbisen çocuk reyonundan mı?'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatağa oturdu, kalçasına kadar frikik verdi! 'Minicik elbisen çocuk reyonundan mı?'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın ortaya çıkan eski fotoğrafı, görenlerin aklını aldı. Mini elbisesiyle poz veren Çağlar'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Ramazan ve Asuman aşkı sayesinde ünlenen ve TRT'nin Gönül Dağı dizisinde vazgeçilmez olan Hazal Çağlar, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

Gedelli'de yaşayan, bağlama çalan ve babasına düşkün olan Asuman'ın karakterine üzerine bir elbise gibi giyen Çağlar, Neşet Ertaş'ın türküleriyle kulakların başını siliyor.

9 Kasım 1995 doğumu olan genç isim, Aile Hükümeti projesinde ilk kez ekrana karşısına geçti. Ancak asıl çıkışını şüphesiz Gönül Dağı sayesinde gerçekleştirdi..

Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Hazal Çağlar'ın gözleri, saçları ve kusursuz fiziği hayranlarının mercek altına aldığı diğer detaylar arasında yer alıyor.

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi olan Hazal Çağlar, estetik olayına bugüne kadar başvurmamış.

Yıllar içinde yaşadığı değişimi gözler önüne seren ve yüzünün daha çok oturduğu görülen Çağlar, eski kareleri ile gündem oluyor.

Eskiden bir hayli cesur giyindiği görülen Hazal Çağlar'ın değişen tarzı ve yapısı ise Gönül Dağı seyircisini mutlu ediyor.

Hazal Çağlar'ın olay olan fotoğrafı

Kırmızı mini elbisesiyle yatağa oturduğu bir pozu gündeme gelen Hazal Çağlar, yıllar içinde farklı bir havaya büründü.

Giyim tarzına daha fazla özen gösteren ünlü oyuncunun mini elbiseli pozuna ise çok sayıda yorum geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları genç ismin her halinin iyi olduğunu söyledi. Bazıları ise diziye atıfta bulunarak, cesur kıyafetlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Şu sıralar daha zayıf ve daha şık giyinen Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmiyor. Eleştirileri kulak arkası etmeyen oyuncu, eski halini ise saklamıyor.

Güzel oyuncunun takipçi sayısı giderek artarken, yaptığı her hareketle ise haberlere konu olması popülaritesinin ne kadar yükseldiğini gösteriyor...