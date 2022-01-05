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    Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok...

    Gönül Dağı dizisinde Asya karakterine hayat veren Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkati çekti. Orcan'ın bikinili kareleri, 'Diziyle alakası yokmuş' dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 21:13
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    Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok...

    Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri çeken Gönül Dağı, yeni ve genç yüzlere fırsat tanımaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Miss Turkey güzeli Buse Orcan...

    Dizide hayat verdiği Mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Buse Orcan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Rolünün altından başarıyla kalkan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    BİKİNİLİ POZLARI NEFES KESTİ

    Instagram'da 24 bini aşkın takipçisi bulunan Buse Orcan, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

    2018 yılında Best Model of Turkey'de ikinci olan genç oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağarken "Diziyle alakası yokmuş" dedirtti.

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #1

    BUSE ORCAN KİMDİR?

    İzmir'de dünyaya gelen Buse Orcan, Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümüne girdi.

    2018 yılında Best Model of Turkey'de ikinci olan Orcan, birçok markanın defilesinde modellik yaptı.

    Çeşitli reklam filmlerinde rol alan, piyano ve gitar da çalabilen güzel oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Asya' karakterine hayat veriyor.

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #2

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #3

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #4

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #5

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #6

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #7

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #8

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #9

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #10

    Gönül Dağı nın Asya sı Buse Orcan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Dizideki halinden eser yok... #11


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