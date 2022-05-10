Gönül Dağı'nın Asya'sı büstiyerini giydi, fiziğiyle kasıp kavurdu! 'Mezarcı İlyas görmesin'

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asya karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Buse Orcan, son paylaşımıyla görenleri büyüledi.

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken,Asya karakterini canlandıran Buse Orcan da yıldızı parlayanlar arasında yer alıyor.

Dizide hayat verdiği Mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakteriyle ününe ün katan genç oyuncu Buse Orcan, 2018 Best Model Turkey ikincisi oldu.

Sosyal medya kareleriyle beğenildi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç ve güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2001 doğumlu Buse Orcan, Instagram hesabından yayınladığı son kareleri ile adından söz ettirdi.

Fiziğini öne çıkaran kombini ile poz veren Orcan, güzelliğiyle görenlerin beğenisini aldı.

Gönül Dağı izleyicisinin Asya rolündeki Buse Orcan'ın karelerine yorumu, "Çok güzelsin", "Aşık oldum", "Deniz kızı", "Bu ne güzellik" oldu.

İşte Buse Orcan'ın son paylaşımları...