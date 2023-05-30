Gönül Dağı'nın Cemile'si nişanlandı,Veysel bu işe çok bozulacak! Gören hayran kaldı: "Kapmışsın yakışıklıyı" Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, nişanlandı. Sevgilisinden evlilik teklifi alan Kaya, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

TRT ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin ilgisini ve sevgisini kazanmayı başardı.

3 sezondur ekranlarda olan dizi, birbirinden güzel hikayeleriyle kalplere dokundu.

Reyting rekorları kıran dizide yer alan Nazlı Pınar Kaya ise Cemile karakteri ile tanınmaya başlandı.

Annesini kaybetmiş ve babasına düşkün bir kızı canlandıran Pınar, 1992 yılında dünyaya geldi.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kaya, ilk olarak ekranlara Kalbimdeki Deniz dizisi ile çıktı.

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile beğenilen Nazlı Pınar Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile de evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Nazlı Pınar Kaya'nın mutluluğu

Nazlı Pınar Kaya, gerçek hayatta da mutluluğu buldu. Güzel isim, İsmail Oral ile nişanlandığını ilan etti.

Nazlı Pınar Kaya ve İsmail Oral'ın nişan kareleri de sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaya ve Oral'ı da rol arkadaşı Ecem Özkaya'nın tanıştırdığı söyleniyor.