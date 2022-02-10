Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkı bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle beğeni toplayan Gülsim Ali, eski aşkıyla gündeme geldi. Güzel oyuncunun bir zamanlar aşk yaşadığı ismi, ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında keşfedildi.

Oyunculuğa 2012 yılında rol aldığı ''Son Yaz Balkanlar'' dizisiyle başlayan Gülsim Ali, ardından Son Çıkış, Seddülbahir 32 Saat, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme ve Payitaht Abdülhamit gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu, şimdilerde kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Her cumartesi akşamı evlere konuk olan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Gülsim Ali hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

ESKİ AŞKI KENDİSİNDEN ÜNLÜ ÇIKTI

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gülsim Ali, 2016 yılında yayınlanan Hanım Köylü dizisindeki partneri Yusuf Çim ile kısa süren bir beraberlik yaşadı.

Yusuf Çim, daha önce Çilek Kokusu dizisindeki partneri Demet Özdemir ile birlikteydi.

Yusuf Çim'in gece hayatından rahatsız olan Demet Özdemir, yakışıklı oyuncudan ayrılma kararı almıştı.

DURUL BAZAN İLE ANILDI

Yusuf Çim'den ayrıldıktan sonra bir süre hayatına kimseyi almayan Gülsim Ali, 2019 yılında yer aldığı Yüzleşme dizisindeki rol arkadaşı Durul Bazan ile anıldı.

Gülsim Ali ve Durul Bazan'ın arasındaki yaş farkı, Ali'nin ailesini rahatsız etmişti.

Güzel oyuncunun şimdilerde hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.