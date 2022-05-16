Gönül Dağı'nın Dilek'i kasığına kadar açtı, yetmedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! 'Kasabalı şok'

Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yaz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Uzun zaman sonra çektirdiği pozların yeniden gündem olması, Ali'nin takipçi sayısını artırdı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, TRT ekranlarının en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Aile olmanın, sevginin ve dostluğun önemini anlatan dizi, Cumartesi günleri diğer yayınlanan dizileri reyting başarısı sayesinde solluyor.

İki sezondur gönüllerde taht kuran Gönül Dağı'nda yer alan Gülsim Ali İlhan, canlandırdığı Dilek karakteriyle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Annesi öğretmen olduğu için sıklıkla yer değiştiren ve babasız büyüyen Dilek, çocukluğunda en mutlu olduğu yere yani Gedelli'ye döndükten sonra hayatının aşkını buldu.

Taner ile yeniden buluşan ve aşkın en güzel halini yaşayan Dilek'e hayat veren Gülsim Ali, bu proje ile gittikçe ünlendi.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012 yılında oyunculuğa adım atan ve başarılı projelerde yer alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla mercek altına alındı.

Yaza dair kareleri yeniden gündem olan güzeller güzeli Ali için, sosyal medya üzerinden binlerce yorum geldi.

Gülsim Ali'nin yaz tarzı

Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali ise güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşan güzel isim, tarzı ve tavırlarıyla büyülüyor.

Masmavi gözleri ve siyah saçlarıyla kusursuz gözüken Gülsim Ali'nin çektirdiği yaz pozları yeniden gündem oldu ve sosyal medya sallandı.

Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren pozlara, "Bu ne güzellik" yazan takipçilerinden bazıları diziye atıf yapmayı ihmal etmedi.

Diziye atıf yapan hayranlar, "Seni böyle Gedelli'ye almazlar" dedi. Güzel ismin paylaştığı her kare ise hayranlarını mutlu etmeye yetiyor.