Gönül Dağı'nın Dilek'i kıvraklığı ve derin dekoltesiyle görenin içini açtı! 'Gedelli ahalisi seni görmesin'

Gönül Dağı'nın Dilek'i kıvraklığı ve derin dekoltesiyle görenin içini açtı! 'Gedelli ahalisi seni görmesin'

Gönül Dağı'nın mavi gözlü güzeli Gülsim Ali İlhan, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Dizide Dilek karakterine hayat veren İlhan, tarzıyla parmak ısırtıyor.

TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde yer alan ve 18 Şubat 1995 yılında dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde yer alan İlhan, ardından Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü kaptı.

Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı projelerde boy gösteren oyuncu, Gönül Dağı sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı.

Dizide hayat verdiği Dilek karakteri ile sevilen ve dikkatleri üzerine çeken oyuncuya partner olarak Berk Atan eşlik ediyor.

Berk Atan'ın Taner rolüyle eşlik ettiği Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oluyor.

Fotoğraf çektirmeyi çok seven ve her karesinde masmavi gözleriyle büyüleyen İlhan, fiziğini konuşturmayı ise ihaml etmiyor.

Tıpkı bir mankene benzeyen ve uzun boylu olan güzel oyuncu, sosyal medya kareleri ile beğeni ve yorum alıyor.

Her pozu ayrı güzel!

Gönül Dağı'nın Dilek'i elbiseli pozuyla görenleri büyüledi. Güzelliğini konuşturan oyuncu, bahar gibi görenin içini açtı.

Sarı elbisesi ve dekoltesi ile diziye atıfta bulunan bazı hayranlar, "Seni Gedelli ahalisi görmesin" demekten kendisini alamadı.

Etkileyici bir güzelliğe ve oyunculuğa sahip olan Gülsim Ali, hayranları tarafından rol arkadaşı Berk Atan ile yakıştırılıyor.

Ancak ikilinin hem sette hem de set dışında arkadaş olduklar, Youtube üzerinden yayınlanan kamera arkası görüntülerinde ortaya çıkıyor.