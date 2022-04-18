Gönül Dağı'nın Elif'i bacak dekolteli elbisesiyle nabız değiştirdi! 'Diziyle alakası yokmuş...

Gönül Dağı'nın Hemşire Elif'i sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. Güzelliği ile görenin aklını başından alan Meğreli, kırmızı elbisesiyle "Sen neymişsin ya" dedirtti.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hikayesini anlatan Gönül Dağı, Sivrihisar'da çekiliyor.

Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, kalplere dokunan anlara sahne oluyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuları ağırlayan ve bozkırın bağrından kopup evlere konuk olan dizide Zümre Meğreli, Elif'e hayat veriyor.

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Meğreli, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatro sahnesine çıkan Zümre Meğreli'nin asıl tanınması ise yer aldığı Gönül Dağı dizisi sayesinde oldu.

Elif Hemşire'nin aile özlemi, aşkları ve kaybedişlerini başarı ile anlatan Meğreli, Elif'e üzerine bir kıyafet gibi giydi.

Elif'in masumiyeti herkese geçerken, diziye sonradan dahil olan Serkan Kuru ile uyumları ise dizinin en sevilen yanı oldu.

Doktor Kenan'ın aşkına sahip çıkması ile iyice çıkışa geçen Elif Hemşire, sosyal medya paylaşımlarıyla mercek altına alındı.

Elif Hemşire'nin güzelliği akılları aldı

Sosyal medyasında az ama öz fotoğraflar koyan Zümreli, güzelliğini orada da gösteriyor.

Masmavi gözlerini ortaya çıkaran kıyafetler tercih eden Zümre Meğreli, doğallığı ön planda tutuyor.

Doğaya ve denize tutkulu olduğu görülen Zümre Meğreli'nin kırmızı elbisesiyle çektirdiği kare çok konuşuldu.

Meğreli'nin bu hallerini görmeye alışkın olmayan hayranları, "Diziden farklıymış" , "Çok güzelmişsin" tarzında yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nın son bölümde Kenan'ın babası Muammer yüzünden kalbi kırılan Elif Hemşire, yine seyircilerin hüzünlü tarafı olmayı başardı.