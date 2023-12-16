Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Selma'sı sosyal medyayı salladı! "Fıstık gibisin hocam" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma öğretmen karakterine hayat veren oyuncu Melis Sevinç, güzelliğiyle beğeni topladı.

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"Zalim İstanbul" ile oyunculuğa başlayan Melis Sevinç, "Gönül Dağı"nda canlandırdığı Selma Öğretmen rolü ile tanınmaya başladı.

Rol aldığı "Sanki Her Şey Biraz Felaket" yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterime girdi ve ödül kazandı.

1999 doğumlu Melis Sevinç, oyunculuk yeteneği kadar güzelliğiyle de ilgi çekiyor.

Sevinç'in sosyal medya hesabı Instagram'a göz atanlar, gözlerini alamıyor.

Gönül Dağı'nın güzeli

Beren Saat'e sıklıkla benzetilen oyuncu Melis Sevinç, renkli gözleri ve duru güzelliğiyle objektiflere poz veriyor.

Ünlü oyuncunun diziden hayranları ve takipçileri ise binlerce övgü dolu yorum yağdırıyor.

İşte Gönül Dağı'nın Selma'sı ve Instagram pozları...