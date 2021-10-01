Gönül Dağı'nın havasını değiştirecek transfer! Gizemli isim hikayesiyle ekrana kilitleyecek

İlk sezonda yakaladığı başarıyı ikinci sezonda da sürdüren TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na bir isim daha katıldı. Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Meryem karakteriyla dahil oldu.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı ve Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisinin kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, yapımcılığını ise Ferhat Eşsiz'in üstlendiği TRT'nin Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı, olayların gidişatını değiştirecek bir transfere imza attı.

SEVİLAY GÜLTEKİN KADRODA

Senaryosunu Mustafa Becit ve Ali Asaf Elmas'ın kaleme aldığı, güçlü oyunculukları ve sürükleyici senaryosuyla oldukça sevilen Gönül Dağı dizisinde Sevilay Gültekin rüzgarı esecek.

TV100'ün haberine göre Sevilay Gültekin, Meryem karakteriyle kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Senaryo gereği görme engelli bir karaktere hayat verecek olan Sevilay Gültekin, diziye bambaşka bir soluk getirecek. Meryem'in hikâyesinin nasıl açılacağı ise gizemini koruyor.