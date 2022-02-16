Gönül Dağı'nın hüzünlü mavişi Veysel eskiden beri fişek gibiymiş! Sakalsız hali bile görülmeye değer...

Gönül Dağı'nın hüzünlü mavişi Veysel eskiden beri fişek gibiymiş! Sakalsız hali bile görülmeye değer...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Veysel karakteri ile gönüllere taht kuran Semih Ertük, eski hali ile gündem oldu. Oyuncunun sakalsız hali şaşırttı ancak hayranları, "Her hali iyiymiş" dedi.

TRT'nin efsane projeleri arasında olan ve Anadolu'nun bağrından kopan hikayeleri evlerimize misafir eden Gönül Dağı'nın yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

Sımsıcak hikayesi ile hepimizi sarıp sarmalayan dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz yaparken başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

Köprü Film imzalı dizi ikinci sezonu ile her Cumartesi yayınlanmaya devam ederken, karakterler ayrı ayrı ön plana çıkarılıyor.

Bu ön plana çıkarılan karakterlerden olan Semih Ertürk, efsane dizide Veysel'e hayat veriyor. Veysel'in her halini en iyi şekilde yansıtan Ertürk, genç oyuncular arasında parlıyor.

Daha önce kısa bir süre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan başarılı genç isim, partneri Nazlı Pınar Kaya ile iyi bir uyum yakaladı.

Düğüncü Muammer'in zorluklarla büyüyen oğlu Veysel'in hüznünü mavi gözlerine mıh gibi oturtan oyuncu, eski hali ile gündeme geldi.

Oyunculuğu dışında yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Semih Ertürk, eski hali ile hayranlarını şaşırttı.

SEMİH ERTÜRK'ÜN ESKİ VE SAKALSIZ KARELERİ

14 Ekim 1993 doğumlu olan Semih Ertürk, Gönül Dağı'nda yer aldıktan sonra ününe ün kattı.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan ve 2015 yılında Yok Artık filminde yer alan oyuncu, kısa bir dönem EDHO'da boy gösterdi.

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat verdi ve diziden senaryo gereği ayrıldı.

Bu projeler oyuncuyu gittikçe yukarıya taşırken, Gönül Dağı'nda ise karakteri ve Cemile'ye olan aşkı ile beğenildi.

Babası ile yaşadığı sorunlardan dolayı herkesin üzüldüğü Veysel'e hayat veren Ertürk, eski hali ile hayranlarının gündemine geldi.

Oyuncunun hayranları eski hali karşısında şaşırdı ancak beğenmekten geri kalmadı.

Sakalsız hali biraz tuhaf gözükmesine rağmen, genç ismin hep yakışıklığı olduğu söylendi.

Sosyal medya üzerinden sık sık hayranları için yeni kareler yayınlayan oyuncuya, "Gözleri yeter" tarzında övgü dolu yorumlar geliyor.