Gönül Dağı'nın Meryem'i bembeyaz atla poz verdi, sosyal medya alev aldı! 'Rıfat'a geri dön be kadın'

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem rolüyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, beyaz at ile poz verdi. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Gültekin'in paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden güzel hikayeleriyle izleyicileri ekran başına toplamayı başaran Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, sevdanın hüzünlü ve en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

Birbirinden genç ve yetenekli ismi bir araya getiren dizi, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu ediniyor.

Dizide Sevilay Gültekin'in başarılı oyunculuğuyla hayat bulan Meryem karakteri ile Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Kellerin Rıfat karakterinin hikayesi, ilgiyle izleniyor.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk eden ve gidişiyle Rıfat'ı divaneye döndüren Meryem'e tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

Rolü nedeniyle son zamanlarda eleştiri yağmuruna tutulan Sevilay Gültekin, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gültekin, paylaştığı kareleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

BEYAZ ATLI POZU OLAY OLDU

Dizide Rıfat'ın sevdiği kadın olan Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, Instagram hesabından beyaz atlı pozunu paylaştı.

Kızıl saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan Gültekin, paylaşımına, ''Beyaz kadar sonsuz hayallerim'' notunu düştü.

24 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, beğeni yağarken ''Rıfat'a geri dön be kadın'', ''Yaktın Rıfat'ı'', ''Bayıldım sana', ''Kalbime mi indireceksin?'' gibi yorumlar yapıldı.