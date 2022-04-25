Gönül Dağı'nın Meryem'i dekolteli gelinlik giydi, güzellliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Rıfat'ı kaybettin'

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, dekolteli gelinliğiyle poz verdi. Güzelliğiyle büyüleyen Gültekin'in paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, kalplere dokunan sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle beğeni topluyor.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hikayelerini konu edinen dizinin oyuncuları, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Cumartesi akşamlarını renklendiren dizide hayat verdiği Meryem karakteriyle büyük bir üne kavuşan Sevilay Gültekin, oyunculuğu ile göz doldurdu.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk ettiği için nankör ilan edilen Meryem rolünün üstesinden başarıyla kalkan Gültekin, güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Hikayesi bittiği için diziden ayrılan Gültekin, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Dekolteli gelinlikle poz verdi

Turuncu saçları ve çilleriyle farklı bir güzelliğe sahip olan Sevilay Gültekin, Instagram hesabından dekolteli gelinliğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Hayranları tarafından diziye çok yakıştırılan ve geri dönmesi beklenen Gültekin'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

24 yaşındaki oyuncuya, ''Rıfat'ı kaybettin'', ''Diziye geri dön'', ''Çok güzelsin'', ''Asillik zerafet güzellik'', ''Bu aşk değil de ne be'' yorumları yapıldı.