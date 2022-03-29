Gönül Dağı'nın Meryem'i gelen tehditlere isyan etti, Kurtlar Vadisi paylaşımı güldürdü! 'Bırakın da yaşayalım'

Gönül Dağı'nın Meryem'i gelen tehditlere isyan etti, Kurtlar Vadisi paylaşımı güldürdü! 'Bırakın da yaşayalım'

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, rolü nedeniyle kendisine gelen tehditlere isyan etti. Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, içleri ısıtan sımsıcak hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisi, usta isimlerin yanı sıra genç yeteneklere de kadrosunda yer veriyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

Dizide Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Rıfat karakteri ile Sevilay Gültekin'in başarılı bir şekilde canlandırdığı Meryem karakterinin yaşadıkları büyük bir ilgiyle izleniyor.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'a soğuk davranarak seyircileri hüzne boğan ve nankör ilan edilen Meryem, son bölümde Rıfat'ı terk etti. Bu acıya dayanamayan Rıfat ise divaneye döndü.

Meryem'in Rıfat'a yaptıklarına katlanamayan izleyiciler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak ''#Meryem'' etiketini Twitter'ın gündemine yerleştirdi.

''BIRAKIN DA YAŞAYALIM''

Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Sevilay Gültekin, ''#Meryem'' etiketinin yer aldığı Twitter trend topic listesini Instagram hesabından paylaştı.

Gültekin, paylaşımına Orhan Gencebay'a ait olan ''Bırakın da yaşayalım'' şarkısını ekledi.

''DAHA FAZLA TEHDİT MESAJI ATMAYIN''

Bu paylaşımıyla takipçilerini güldüren Gültekin, bir paylaşım daha yaptı.

Güzel oyuncu, ''Lütfen daha fazla tehdit mesajı atmayın, dışarıdayım.'' notunu düştüğü paylaşımına ise Kurtlar Vadisi'nin operasyon müziğini ekledi.

SON POZLARI YİNE OLAY

Güzelliği ve sempatikliğiyle beğeni toplayan Sevilay Gültekin, Instagram hesabından paylaştığı son kareleriyle de kendisine hayran bıraktı.

Kızıl saçları, çilleri ve güzelliği ile dikkati çeken Gültekin'in yakın çekim pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya, ''Rıfat kırmızı çizgimizdir Meryem'', ''Yorumlara gülmeye geldim'', ''Ah Sevilay üzümlü kekim'' ''Ne olacak bu Meryemin hali'', ''Eyşanlar ölmez şekil değiştirir'', ''Bu nasıl güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.