Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin tacizlere resti çekti! ' 50 yaşındaki adamdan da...'

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Sevilay Gültekin'in son paylaşımı sevenlerini şaşırttı.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının reyting rekorunu kırmaya devam ediyor.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de beğeni toplayanlar arasında.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

Kamera karşısına ilk kez 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisiyle geçen oyuncu, son paylaşımındaki itirafıyla hayranlarını şoke etti.

Oynadığı "Meryem" karakterine ilişkin eleştiriler alan Gültekin, en sonunda isyan etti.

Sosyal medyada tacize uğrayan Gültekin, konuyla ilgili rahatsızlığı Instagram hesabından dile getirerek, "24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil." dedi.