Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.20%
Dolar
14.73
0.36%
Altın
909.47
-0.34%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.056
0.01%
BTXN Coin
31.65
-9.57%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    • Gönül Dağı'nın Meryem'i son paylaşımıyla hayranlarını kahretti! Rıfat'ı kimse toparlayamaz artık...

    Gönül Dağı'nın Meryem'i son paylaşımıyla hayranlarını kahretti! Rıfat'ı kimse toparlayamaz artık...

    Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla izleyicileri şoke etti. Hayranları, Gültekin'in paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nın Meryem'i son paylaşımıyla hayranlarını kahretti! Rıfat'ı kimse toparlayamaz artık...

    Birbirinden güzel ve içten hikayeleriyle izleyicileri ekran başına toplamayı başaran TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

    Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, sevdanın hüzünlü ve en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

    Birbirinden genç ve yetenekli isimleri bir araya getiren dizi, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu ediniyor.

    Dizide Sevilay Gültekin'in başarılı oyunculuğuyla hayat bulan Meryem karakteri ile Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Kellerin Rıfat karakterinin hüzünlü aşk hikayesi, yürekleri yaktı.

    Gözleri açıldıktan sonra, tipini beğenmediği için Rıfat'ı terk eden ve gidişiyle Rıfat'ı divaneye çeviren Meryem'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

    ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

    Sevilay Gültekin, rolünü o kadar güzel oynadı ki çoğu izleyici, dizinin hikayesine kapılıp Gültekin'i eleştiri yağmuruna tuttu.

    Kendisine gelen eleştiriler, hakaret boyutuna ulaşınca sessiz kalamayan Gültekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

    Öte yandan Rıfat ile vedalaştıktan sonra bavulunu hazırlayıp Eskişehir'i terk eden Meryem'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

    Gönül Dağı nın Meryem i son paylaşımıyla hayranlarını kahretti! Rıfat ı kimse toparlayamaz artık... #1

    SON PAYLAŞIMIYLA HAYRANLARINI ÜZDÜ

    Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla milyonların merakını giderdi.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakan Gültekin, kahve içerken çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.

    Kızıl saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan genç oyuncu, paylaşımına, ''Hayatımdan bir Eskişehir geçti'' notunu düştü.

    24 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, ''Rıfat'a geri dönsen keşke'', ''Gidişin olsun gelişin olmasın'' ''Ah Meryem ah Rıfat'ı yaktın gittin'', ''Hayatından milletin gereksiz nefreti de geçti', ''Gidiş o gidiş diyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Süleyman Soylu, polislerle iftar yaptı
    Politika

    Süleyman Soylu, polislerle iftar yaptı

    Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması
    Ekonomi

    Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması

    Prostatta 40 yaş uyarısı: Yılda bir doktor kontrolü şart
    Sağlık

    Prostatta 40 yaş uyarısı: Yılda bir doktor kontrolü şart

    Görüş Bildir