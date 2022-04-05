Gönül Dağı'nın Meryem'i son paylaşımıyla hayranlarını kahretti! Rıfat'ı kimse toparlayamaz artık...

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla izleyicileri şoke etti. Hayranları, Gültekin'in paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Birbirinden güzel ve içten hikayeleriyle izleyicileri ekran başına toplamayı başaran TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, sevdanın hüzünlü ve en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

Birbirinden genç ve yetenekli isimleri bir araya getiren dizi, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu ediniyor.

Dizide Sevilay Gültekin'in başarılı oyunculuğuyla hayat bulan Meryem karakteri ile Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Kellerin Rıfat karakterinin hüzünlü aşk hikayesi, yürekleri yaktı.

Gözleri açıldıktan sonra, tipini beğenmediği için Rıfat'ı terk eden ve gidişiyle Rıfat'ı divaneye çeviren Meryem'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

Sevilay Gültekin, rolünü o kadar güzel oynadı ki çoğu izleyici, dizinin hikayesine kapılıp Gültekin'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Kendisine gelen eleştiriler, hakaret boyutuna ulaşınca sessiz kalamayan Gültekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Öte yandan Rıfat ile vedalaştıktan sonra bavulunu hazırlayıp Eskişehir'i terk eden Meryem'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

SON PAYLAŞIMIYLA HAYRANLARINI ÜZDÜ

Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla milyonların merakını giderdi.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakan Gültekin, kahve içerken çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.

Kızıl saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan genç oyuncu, paylaşımına, ''Hayatımdan bir Eskişehir geçti'' notunu düştü.

24 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, ''Rıfat'a geri dönsen keşke'', ''Gidişin olsun gelişin olmasın'' ''Ah Meryem ah Rıfat'ı yaktın gittin'', ''Hayatından milletin gereksiz nefreti de geçti', ''Gidiş o gidiş diyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.