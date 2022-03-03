Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya paylaşımı ile yıktı geçti! 'Taner rotayı kesin sana çevirir'

Gönül Dağı dizisinde Rıfat'ın sevdiği kadın Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya kareleri ile kendisine hayran bırakıyor. Genç isim, son fotoğrafı ile beğeni rekoru kırdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Birbirinden genç ve yetenekli ismi bir araya getiren dizi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını ile alıyor.

Bu sevdalardan birisi Rıfat karakterini canlandıran Hüseyin Sevimli ile Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin arasında geçiyor.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'a olan soğuk davranışları ile seyirciyi delirten Meryem, bundan sonrası için nasıl bir tavır sergileyecek merak konusu...

Meryem ve Rıfat'ın aşkını en başlardan beri destekleyen ancak son zamanlarda olanlardan dolayı tepki koyanlar, Sevilay Gültekin'in sosyal medyasına bakmalı.

Güzelliği, sempatikliği ve herkesi saran havası ile göz dolduran Gültekin, Instagram pozları ile kendisine hayran bırakıyor.

MERYEM'İN GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

Dizide Rıfat'ın sevdiği kadın olan Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oldu.

Kızıl saçları, çilleri ve güzelliği ile diziden oldukça farklı görünen Gültekin, hayranlarının beğenisini kazandı.

Son zamanlarda sergilediği karakteri ile seyirci tarafından tepki alan oyuncu, rolünün hakkını verdiğini gösterdi.

Tüm tepkilere rağmen genç ismin beyaz elbiseli fotoğrafına "Maşallah" yorumları geldi.