Gönül Dağı'nın Meryem'i vücudunu saran sırt dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla akıl aldı! Beğeni butonu çöktü

Gönül Dağı'nın Meryem'i vücudunu saran sırt dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla akıl aldı! Beğeni butonu çöktü

Gönül Dağı dizisindeki Meryem rolüyle akıllara kazınan Sevilay Gültekin, vücudunu saran sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi. Saçlarını toplayan Gültekin, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı Anadolu insanının öyküsünü anlatan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, kalplere dokunan sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarını renklendiriyor.

İki sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan Gönül Dağı dizisinin birbirinden genç oyuncuları, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Dizide hayat verdiği Meryem karakteriyle büyük bir üne kavuşan Sevilay Gültekin, başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk ettiği için nankör ilan edilen Meryem rolünün üstesinden başarıyla kalkan Gültekin, güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla diziye geri döndüğü şeklinde bir izlenim veren Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sırt dekolteli poz

Zebun adlı bir sinema filminin galasına katılan Sevilay Gültekin, galada vücudunu saran sırt dekolteli siyah bir elbise tercih etti.

Turuncu saçları ve çilleriyle farklı bir güzelliğe sahip olan Sevilay Gültekin, çekildiği pozunu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Hayranları tarafından diziye geri dönmesi beklenen Gültekin'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

24 yaşındaki oyuncuya, ''Prenses'', ''Diziye geri dönecek'', ''Çok güzel ya'', ''Kel kahveciyi deli ettin'' yorumları yapıldı.