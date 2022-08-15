Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı! Rıfat affetti!

Gönül Dağı'nda Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, beyazlar içerisinde çektirdiği karesini sosyal medyadan yayınladı. Gültekin'in bu pozuna Gönül Dağı hayranları kayıtsız kalamadı.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, iki sezondur evlerimize konuk oluyor.

Sıcacık hikayeleriyle kalplere dokunan başarılı dizi, iki sezon boyunca reyting rekorları kırmayı başardı.

Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri ve tüm samimiyetiyle Anadolu insanını ekrana taşıyan dizi, 3. sezon için hazırlanmaya başladı.

3. sezon için sete çıkan Gönül Dağı ekibi; yine sımsıcak, duygusal ve bir o kadar eğlenceli bir bölümle ekranda olacak.

Sezon finalinde ve finalden önceki gelişmelerle herkesi şaşırtan diziden ayrılan Sevilay Gültekin, geri döndü.

Meryem'e hayat veren ve Rıfat'la olan hikayesiyle hem nefret edilen hem sevilen Gültekin, yeni sezonda hikayesini seyirci ile buluşturmaya devam edecek.

Meryem'in yeni sezonda Rıfat'ın gönlünü alıp alamayacağı bilinmiyor ancak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar hayranlarının aklını başından aldı.

Beyazlar içerisinde adeta bir kuğuya benzetilen Meryem'in fotoğraflarına, "Rıfat kesin affetti" tarzında yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i büyüledi

Genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyazlar içinde paylaşım yapan oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

O poza, "Gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır", "Biraz kilo mu alınmış" gibi yorumlar geldi.

25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve sık sık birbirinden güzel pozlarını paylaşıyor.